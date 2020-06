Adamo kiitis Tänaku ja Neuville`i koostööd: nad usaldavad üksteist ja saavad infot jagada

Kui nädala alguses testis Hyundaid Neuville, siis kolmapäeval ja neljapäeval istus i20 Coupe rooli Tänak.

"See on põhjus, miks mina ja kõik teised oleme õnnelikud. Thierry ja Ott töötavad koos nii hästi, mis tähendab, et me saame töid nende vahel jagada ja seetõttu jõuame rohkem ära teha," lausus Adamo portaalile DirtFish.

"Otiga on hea koos olla, sest ta teab, mida tahab ja kuidas selle tulemuseni jõuda. Ja kokkuvõttes on Thierry`ga täpselt sama lugu. Nad usaldavad üksteise testimisi ning saavad omavahel infot jagada. Ott on sõitnud ja testinud paljusid WRC masinaid ning teab, mida tahab," kiitis Adamo.

Tänak lisas omalt poolt, et jäi rahule eriti tänase Ouninpohja testimisega: "See on päris uhke rajalõik. Ma ei läbinud seda katset eriti palju kordi. Vahest kaks korda, aga see oli mõnus kogemus, väga nõudlik masinale. See on väga hea koht, kus autot arendada."

Küsimusele, kas parem on sõita Hyundaiga või oma eelmise tööandja Toyotaga, jättis eestlane vastamata. "Kas te tõesti ootate, et ma vastan sellele? Igal masinal on oma iseloom. Hetkel töötame selle autoga, et tagada, et ta kõiki teisi edestaks," lausus Tänak.