Adamo kiitis Tänaku ja Neuville'i koostööd: Hyundai on oluliselt kiiremaks muutunud

"Peame elus iseendaga ausad olema. Arvan, et 2019. aastal võitsime võistkondliku tiitli tänu vastupidavusele, mitte kiirusele. Nüüd olime oluliselt kiiremad ja võitlesime igal rallil esikoha eest. Ei olnud nii, et noppisime võidu tänu sellele, et konkurendid katkestasid või neid tabas tehniline probleem," rääkis Adamo portaalile DirtFish.

Adamo tänas kõiki sõitjaid, kes 2019. ja 2020. aastal Hyundai i20 WRC-d arendada aitasid, aga suurima osa tööst tegid ära Thierry Neuville ja 2019. aasta lõpus Toyotast Hyundaisse kolinud Ott Tänak.

"Thierry on teinud suurepärast tööd. 2019. aastal oli ta alati kohal, ta nõudis alati kõigilt parimat. 2020. aastal alustas ta Monte Carlo etapi võiduga, aga oli ka probleeme. Eestis tegi ta vea, kui seda saab veaks nimetada. Monzas tegi ta vea. Mina olen oma töös teinud väga palju vigu, aga keegi ei toonud neid välja, sest mind kogu aeg kaamera ei jälgi. Mul on tõeliselt hea meel, et Thierry meiega jätkab," lausus Adamo.

"Ott... mida ma oskan öelda. Ta on tõesti inimene, kes on tark, väga selge ja kes teeb koos Thierry'ga väga head koostööd. Nemad kaks on aidanud meid kiiruses selgelt edasi, sest nad jagavad teineteisega arvamusi ja infot," lisas ta.

Neuville ja Tänak sõidavad 2021. aastal kaasa kõikidel etappidel, kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Craig Breen.