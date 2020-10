Adamo ja Millener: WRC sari peaks võimalikult kiiresti kolima Venemaale, Hiina ja Põhja-Ameerikasse

Juuli lõpus WRC promotsioonifirma juhi kohalt lahkunud Oliver Ciesla sõnas suvel, et etapi korraldamine USA-s oleks kogu sarjale väga kasulik. Ciesla rääkis ühtlasi, et vaatamata koroonapandeemiale on sarja laiendamine USA-sse ja Hiina jätkuvalt üks WRC peamiseid eesmärke.

Plaaniga on nõus ka WRC meeskonnad. "Peame minema kohtadesse, kus on palju pealtvaatajaid ja suured fännibaasid," rääkis M-Spordi boss Millener portaalile Ford Authority. "Me ei taha sõita rallit seal, kus meid saab näha ainult televiisorist. See ei toimi meie jaoks."

"Minu arvates peaks meil olema etapp nii Venemaal, Hiinas kui ka Põhja-Ameerikas," lisas Hyundai pealik Adamo. "Me peame külastama neid riike nii kiiresti kui võimalik."

Adamolt uuriti, kas suurriikides etappide pidamine ja 2022. aastast kasutusele tulev hübriidtehnoloogia aitab meelitada rohkem meeskondi sarja juurde. "Alustame kõigepealt nende autotootjate kaitsmisest, kes juba praegu WRC-s on. Seejärel võime mõelda teiste peale," sõnas itaallane.