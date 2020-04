Adamo ja Hyundai seisavad silmitsi tõsise murega: see on probleem kõigi jaoks

Teatavasti plaanitakse võtta WRC-sarjas 2022. aastast kasutusele hübriidtehnoloogia. Kui üldised põhimõtted on paika saadud, siis autode täpseid parameetreid veel mitte. Suurim hirm on aga, et üleilmse eriolukorra tõttu tuleb hübriidtehnoloogia kasutusele võtmine edasi lükata. Nii Hyundai kui M-Spordi kohta on juba spekuleeritud, et sellisel juhul ei pruugi nad enam autoralli MM-sarjas jätkata.

"2022. aasta masin peab saama valmis. Praegu seda veel ei eksisteeri," rääkis Andrea Adamo Itaalia meediale. "Plaan oli teha esimesed testid tänavu oktoobris või novembris, kuid tõenäoliselt peame selle edasi lükkama järgmise aasta jaanuarikuusse."

"Seda autot ei saa pooleli jätta, sest oleme olukorras, kus autofirmad kaotavad miljoneid, kui mitte miljardeid eurosid," lisas itaallane. "Seega võetakse kulude kärpimisel esimesena ette vähem vajalikud valdkonnad. Motosporti peetakse kasulikuks täpselt nii kaua, kuni see on õigustatud. COVID-19 on teinud masina arendamise keerulisemaks, sest kõik peavad töötama kodust. See on aga probleem kõigi jaoks."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!