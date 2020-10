Adamo: Hyundai on kahel korral Tänakut alt vedanud

Tänaku leiab kaks etappi enne hooaja lõppu üldarvestuses neljandalt kohalt. Üldliidrist Elfyn Evansist (Toyota) jääb ta maha 28 punktiga. Laual on veel 60 silma.

20. - 22. novembrini toimuval Ypresi MM-etapil võivad suurt rolli hakata mängida vihmased ilmastikuolud. "Ypresil valitsevad tingimused võivad anda võimaluse riskida ja kui meil õnnestub seda teha, siis peame selle võimaluse ära kasutama," rääkis Tänak väljaandele DirtFish.

"Meil ei ole midagi kaotada. Meistritiitli mõttes on kindlasti parem, et kaks rallit on veel ees. Olin õnnelik, kui Monza lisati aasta lõppu, see andis lisavõimaluse," lisas saarlane.

Viimased kaks rallit Türgis ja Sardiinias on Tänaku jaoks olnud keerulised. Mõlemal etapil takistasid tehnilised probleemid tal esikoha eest heitlemast. "Paar keerulist rallit on olnud, aga meeskond töötab selle kallal," sõnas Tänak.

Hyundai pealik Andrea Adamo võttis süü enda peale. "Hyundai on teda kaks korda alt vedanud. Kahel korral mõjutasid tehnilised probleemid tema sõitu. See on täielikult Hyundai enda vastutus," kommenteeris itaallane.