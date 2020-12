Adamo ei soovinud Sordo karistust pikalt kommenteerida: mul on vaja, et kohtunikud oleksid heas tujus

Sordo ja Lappi said karistada, sest sõitsid reedesel viimasel kiiruskatsel Monza ringrajal ühe šikaani pikaks.

"Kasutan oma põhiseaduslikku võimalust mitte vastata," kommenteeris Adamo WRC All Live eetris Sordole antud karistust. "Olen kindel, et nad analüüsisid kõiki andmeid ja kui nad nii otsustasid, siis on otsus õige. Kuna kaks päeva on veel jäänud, on mul vaja, et nad (kohtunikud) oleksid heas tujus."

Ühtlasi uuriti Adamolt, miks eile katkestanud Thierry Neuville laupäeval starti ei tule. "Autol oli palju kahjustusi, oleks rumal sellega mägedes riskida."

Adamoga nõustus ka Millener. "Minu jaoks oli see üllatus. Aktsepteerin kohtunike otsust, aga arvan siiski, et see oli vale," rääkis britt. Millener väitis, et Lappil polnud lihtsalt muud valikut, kui läbi torbikute sõita, kuna auto oli juba alajuhitav. "Kas ta oleks pidanud tagurdama?"

Monza Rallil tõusis seitsmenda kiiruskatse järel liidriks Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab Sordot 3,6 sekundiga. Lappi langes kahe koha võrra neljandaks (+14,1). Sordo ja Lappi vahele mahub veel Elfyn Evans (+13,4).