Adamo ei jäänud päevaga rahule: pidanuksime olema kiiremad

"Polnud just päev, mida meile meeldiks näha. Stardijärjekord ja teeolud ilmselgelt meid ei soosinud, kuid see ei ole muidugi vabandus," sõnas Adamo Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

"Muidugi ei ole tegemist tavalise Rootsi ralliga, aga peame nendes tingimustes võistlema ja hakkama saama. Teed on kõigi sõitjate jaoks ühesugused, oleksime pidanud olema kiiremad. Peame rohkem vaeva nägema, et leida kiirus ja esineda edukamalt. Homme on uus päev, kuid paraku on see jälle väga lühike," lisas Adamo.

Hyundai sõitjatest on Ott Tänak hetkel parimana teisel kohal, kaotades liider Elfyn Evansile (Toyota) 8,5 sekundiga. Monte Carlo ralli võitnud Thierry Neuville on kuues (+23,6) ja Craig Breen seitsmes (+24,2).

Neuville sõnas päeva lõpus, et kuigi läbis kiiruskatsed eksimusteta, pole ta üldseisuga rahul. "Esimesena oli keeruline startida, kuid saime ilma vigadeta hakkama. Üldseis mind ei rõõmusta, ent auto ja kiirusega olen rahul. Paraku on see ralli nii lühike, et võimatu on suurt vahet tagasi võita, aga võitleme edasi ning eks paistab, mida me homme suudame," arutles Neuville.

Üldseis: