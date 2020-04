19-aastase Kalle Rovanperä tarkus pani Toyota võistkonna õhku ahmima

Toyota tehnikadirektor Tim Fowler rääkis portaalile DirtFish, et Rovanperä antav tagasiside on 19-aastase rallimehe kohta suurepärane.

"Olen kohal olnud kõikidel selle hooaja testidel ja Kalle avaldas tohutult muljet, eriti enne Mehhiko rallit tehtud testil. Tema antud tagasiside auto käitumisele oli selline, mida ootaks sõitjalt, kellel on 10 aasta võrra rohkem kogemusi," ütles Fowler.

"Kalle teadis juba testi alguses täpselt, mida tahab. Ta mõistis, et tema eesmärk on tunda ennast autos piisavalt mugavalt, et Mehhiko ralli lõpuni sõita. Mõne seade kohta ütles ta, et see on kõige kiirem, aga ta ei tunne ennast sellega 100 protsenti mugavalt. Nii eelistaski ta turvalisemat valikut. Mõtlesime, et see on meie töö, aga Kalle oli selle protsessi oma peas juba varem valmis mõelnud," lisas ta.

Fowleri sõnul on Rovanperä eriline talent. "Juba hooaja algus näitab, et ta on eriline. Võime ausalt öelda, et oleme elevil, mis edaspidi saama hakkab."

Monte Carlo ja Mehhiko rallil sai Rovanperä viienda koha, Rootsi rallil tuli ta kolmandaks ja noppis punktikatse võidu. MM-sarja kokkuvõttes on ta 40 punktiga neljandal kohal, valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) on 38 punktiga viies.