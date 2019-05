OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | Tänaku ja Toyota edu valem: töö käib selle nimel, et me suudaks ette näha, mis probleemid võivad tulla ja enne kui need juhtuvad, oleks lahendus olemas

Kui tehnika jupsib, on üldises pildis asjad halvasti. Tehasetiimides keskendutakse väga detailselt neljarattaliste tervisele, et viia miinimumini katkestamised. "Võimalikest probleemidest tuleks olla samm ees. Me oleme seni olnud pigem samm taga ja tagantjärele hakanud probleeme lahendama. Täna käib töö selle nimel, et me suudaks ette näha, mis probleemid võivad tulla ja enne kui need juhtuvad, oleks lahendus olemas," selgitab Tänak edu valemina kõlavat mõttekäiku.