WRC äss Rally Estoniast: me pole teiste tiimidega võrdses seisus

Teatavasti räsis koroonaviiruse pandeemia kõige rängemalt just Suurbritannias paiknevat võistkonda, millel oli niigi võrreldes Toyota ja Hyundaiga väiksem rahaline võimekus. Erinevalt teistest WRC ässadest on Lappi ja Teemu Suninen saanud seega Eesti MM-etapiks kõvasti vähem testida. Väga oluliseks oli soomlastele hiljutisel Lõuna-Eesti rallil osalemine.

Kusjuures kumbki mees ei sõitnud Võrumaal M-Spordi toel. Lappi rentis masina JanPro Racing tiimilt, Suninen sai koos enda ja toetajate abiga kokku raha Ford Fiesta R5 jaoks.

"Väga pikk paus on olnud. On hea taas võidu sõita," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi. "Osalesin mullusel Rally Estonial ning sealsed olud on väga head. Need meenutasid Soome katseid, kuid on kohati kiiremad. Taktika on sõita gaas põhjas."

"Teame, et me pole võrreldes teiste tiimidega samasuguses olukorras, sest me pole saanud testida," jätkas MM-sarja seitsmes mees. "Lõuna-Eesti ralli oli seega väga oluline. Peamine eesmärk oli taastada kiirus ja sõidurütm."

"Me pole saanud palju sõita, aga õnneks oli üks testralli Fiesta R5-ga. Minu jaoks oli see päris eriline kogemus, sest organiseerisin kõik ise," tõdes Suninen.