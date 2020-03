VIDEO | Oleg Gross tulises debatis Urmo Aavaga: mina teeksin selleks kõik, et Rally Estonia toimuks

RALLY ESTONIA

"Loodame, et Rally Estonia toimub ja veel parem oleks, kui see toimuks ikkagi sel aastal," lõpetas saatejuht Pahv sellega otsestuudio.

Täna toimub EAL-i juhatuse koosolek. Kas annate lubaduse, et proovite veel lahendust leida?Gross: "Meie proovime olukorda lahendada ja kui see on oluline, oleme nõus vabandama, et Rally Estonia ikkagi toimuks. Ma küll ei tea, mille eest, aga kõik selle nimel, et see ikkagi toimuks."

Milles on vaja Urmo nägemuses kokkuleppele jõuda, et ralli toimuks?Aava: "Kriitika pole Olegi poole. Kui vaatame, kuidas EAL-i juhitakse, siis meil on arengukava, aga pole tegevuskava. Kui meil pole katuseorganisatsioonis täpselt paigas, kuidas asju teha, siis me jäämegi vaidlema ja jäämegi pisiasjade taha. Siin ma ei jonni, vaid see on aus üleskutse osaleda mõttekodades. Loomulikult olen mures ka rallifännide pärast. Me oleme situtsooonis, kus oleme pikalt 2020 rallit ette valmistanud. Me oleme sisuliselt pankrotis."Rally Estonia on pankrotis?"Me hakkame asjaga tegelema, ma ei tea praegu. Oleks mõistlik, kui see oleks meedias üks viimaseid asju. Me peame minema detailidesse edasi ja tegema nende kallal tööd. Peame panema visioonid ja prioriteedid (EAL-iga) paika. Meil on 9 erinevat ala motospordis."

Gross: Ma ei saa jätkuvalt aru, et miks me ei saa maha istuda ja arutada Rally Estoniat korraldamist?Aava: "Me oleme otsuse langetanud. Küsimus on riigi tellimuses ja seda tellimust pole võimalik täita. Sealtsamalt koosolekult kultuuriministeeriumis tuli jutuks, et autospordiliidu spetsialistid vaatavad asja üle. Me ei taha vägisi asja teha."

Rally Estonia korraldajad on öelnud, et ralli enam ei toimu. Mida Urmo jutu peale kosta?Gross: "Mina arvan, et mehed on palju tööd teinud. Müts maha Urmo ees, ta on väga hea inimene. Aga see, et nüüd teha rallit teha ei saa, mina seda ei mõista Kui tõesti ei ole nii nagu Urmo väidab, et mingi muu asi on taga, kas tõesti ei saada nüüd emotsioonist üle? Vabandame, kui keegi pole üle saanud. Kas tõesti ei saaks nüüd laua taha istuda?"

Kui ei oleks EAL raha küsinud ja Janis Kaal öelnud, et Rally Estonia pole number 1 prioriteet, kas siis praegu ralli toimuks?Aava: "Kui me oleks saanud asjadega normaalselt liikuda detsembrikuust, siis jah, ralli oleks toimumas. Paremini kui mitte kunagi varem. Kui keegi tahab meid veenda veel, et saab teha, siis saab, aga kehvakese. Sellee pole mõtet raisata raha. Riik on samal seisukohal."

Aava: "Me oleme EALi alla kuuluv klubi. Meil pole kunagi olnud soov minna juhatusest mööda ja me ei saa teha nii suurt asja nii suurte riskidega, kui meil on põhimõttelised erinevused. Mina jään enda peale kindlaks. Eesti autosport laiemalt on kriisis. EAL on rahahädas. Tuleb leida rahastusvõimalusi ja töötada EAL-i nimel. Siin peame endale ka peeglisse vaatama. Kui tuleme Rally Estonia pealt eemale, et meie tegelesime ülesandega, et pakkuda emotsiooni ja pakkuda Eestile üha paremat üritust, aga me läksime liiga kiiresti liiga kaugele. Mure on selles, et sellesse on palju panustatud. Me oleme andnud lubadusi WRC-le, tiimidele ja FIA-le ning peame iga aasta kasvama 20% oma näitajatega, sest vastasel juhul pole võimalus WRC-etappi siia tuua. EAL on ainupädev ja kui nad ütlevad, et Rally Estonia pole prioriteet, siis me ei saagi solvuda. Tema vaatab liitu tervikuna, aga usun, see suur samm tagasi võib hiljem tähendada suurt sammu edasi autospordi arengus."Kas EAL on nõus, et Rally Estonia ärajäämine on teie süü? Panite liiga suured pinged peale ja nüüd jääb ralli ära?Gross. "Absoluutselt mitte. EAL-il ei saa olla mitte kuidagi prioriteet nr 1 Rally Estonia. See on üks väga oluline, aga mitte number üks. Kuigi mina emotsionaalselt olen toetanud ja ehk rohkem isegi Rally Estonia poole hoidnud, siis EAL-i juhatuse liikmena me ei saa seda teha. Number üks on ikkagi noortesport. EAL on struktuuris katuseorganisatsioon ja me peame oma eesmärke täitma."Gross: "Mina teeksin kõik selleks ,et Rally Estonia toimuks."

Miks oli vaja 100 000 eurot ikkagi nõuda?Gross: "See polnud kivisse raiutud. Korraldaja panustab iga-aastaselt EAL-i ja juba eelmine aasta maksti tegelikult 17 000 Rally Estonia poolt. 100 000 oli selleks, et see Rally Estonia korraldajad tuleks laua taha. Aga nad ei tulnud laua taha. Miks?"

Aava: "EAL-ist jäi selgelt kõlama, et WRC-etapi eestisse toomine pole prioriteet ning et Rally Estonia kahjustab Eesti motosporti siseselt. See on ka omaette debatt, aga juba teistes saadetes. Igatahes kõlas, et 100 000 euro suurune tasu jääb ja siis huvitav väide, et EAL soovib olla MTÜ-na kasusaaja. Aivo Pärn oli seisukohal, et tuleb kohustusi täita ja ralli korralda. Ma ei oska öelda, kas ta täitis seal EALi juhatuse liikme või meie nõukogu liikme rolli. Seda me räägimegi, et sellises mentaliteedis pole võimalik üritust korralda. See on meie murekoht.Gross: "Miks ei saadetud meile meili teel küsimusi, kui kokkusaamine polnud võimalik? Miks ei antud märku, et on raske raha saada? Raja ääres on juttu palju, kui läheme konkreetseks, siis ei ole enam jutt selline. Miks toimus kohtumine kultuuriministeeriumis, mitte EAL-i juhatuses? Mul oli kõne Tarmo Hõbedaga 14. veebruaril, kui rääkisime pool tundi ja leppisime kokku, et aitan teid. Mul pole ainuisikulist luba otsust muuta, aga pakkusin, et tuleme 2. märtsil teema juurde tagasi. Täna pidime teemat arutama, aga juba on nii palju vett voolanud merre. Me saame aru, et Aaval oli 9. veebruar juba selge, aga miks Tarmo Hõbe mulle 14. veebruar seda ei öelnud?Miks oli tarvis otsust nii rutakalt ära teha?Aava: "Mitte 9. ei olnud teada, vaid 11. veebruaril kui hääletasime. Läks ka välja väga konkreetne protokoll 13. veebruaril, kus olid väga selged indikatsioonid. Minul on Tarmo ja Olegi jutust teistsugune info, aga minu teada sellist pakkumist Grossi poolt polnud. Seda on vaja eraldi Tarmo käest küsida. Keegi ei hakanud meie poolt kuhugi rapsima. Mis juhtus pärast 11.? Hakkas tugev pigistamine EAL-i poolt. Kuna Kaal sai aru, et meie käed on pärast koosolekut lühikesed, hakkas ta suhtlema otse Taavi Pürniga. Kaal püüdis kontekstist välja rebitud lausetega õigustada,et 100 000 nõudmine on õige. Ta tegi veel ettepaneku, et kuna otsus on sündinud, võib EAL võtta korraldamise üle. Olen rääkinud ka Olegiga ja on jäänud mulje, et seal ta tõesti ületas oma volitusi."

Aava: "Ma olen seda lepingut ühte ja teistpidi lugenud ja ma ei leia, mis me oleks valesti teinud. Mis mind häirib, on see, et jääb mulje, et 988 000 eurot riigitoetust ei ole mõeldud Rally Rstonia aitamiseks, vaid on mõeldud meie jaoks kavalate nippidega enda kasuks saadud rahana. See on ka meilivahetusest läbi käinud. Janis Kaal on seda ka väitnud."Gross: Nägemused on sellised nagu olen väitnud. Keegi pole nõudnud 100 000. Ainukene kõneisik on olnud Janis Kaal. Kui Kaalule midagi ette heita, siis seda, et ta täitis juhatuse otsust. Kuidas saab seda ette heita? Urmol oli hea kogemus aasta tagasi teha presentatsioon, kus tegime 15 000Aava: "Kutse juhatuse koosolekule tuli vaid päev varem. Ma pakkusin omalt poolt välja 7 alternatiivi toimumiseks. Minu sõnum oli väga lihtne, et kõik oma argumendid oleme selgeks teinud ja me pole siiamaani oma seisukohta muutnud. Kahjuks ma ei saanud enam kutset, vaid eksitavat infot pigem. Janis ütles, et tal on kõik volitused ja saame kokku. Jaanisega kohtusin nendel teemadel detsembris, lisaks 20. jaanuaril. Kohtusin uuesti 5. ja 11. veebruaril. Viimane oli Kaaliga väga tõsine kokkusaamine, kus ta väitis, et tal on EAL-i täisvolitus antud küsimuses."Kas oli teada, mis mure korraldajaid vaevab?Gross: "Ei olnud teada. Mina ei teadnud sellest midagi. Viimati helistasin Urmoga detsembri alguses, ütlesin, et meil on väga pädev tegelane (Kaal). Ma veelkord ütlen, et me töötame ühegi sendita. EAL-i juhatuse liikmed teevad oma tööd tasuta. Seda infot (probleemide kohta) mul ei olnud. Oleks olnud Urmol üks näpuliigutus mulle helistada. Miks mulle kordagi ei helistatud? Kõik oli ju veel lahtine. Miks piirduti ainult Jaanis Kaaluga räämisega?"

Miks tuli otsus esitada rahasoov?Gross: "Esiteks ütleksin, et 5000% tõus on lausvale. 2019. aasta maksis Rally Estonia 17 000 tuhat. Seega ei olnud tõus 5000% nagu on väidetud. Seega oli tõus 488%."Aava: "Me kipume kogu aeg 100 000 juurde minema, aga fakt on see, et hinnakirjas oli kirjas 2000 eurot. Rohkem maksmine oli aumeeste kokkulepe. Me leppisime mullu kevadel kokku, et maksame 15 000 juurde. See tundub kõik hämamisega, aga absoluutselt ei ole. Me räägime koostööst ja meid on süüdistatus koostöö mitte tegemises ja lepingu mitte jälgimises. Me oleme alati väga viisakalt jälginud lepingut. Esinesin aasta tagasi EAL-i ees, tegin esitluse ja sellest koosolekust tekkis kokkulepe 15 000 euro juurde maksmisega. Oleme lisaks EAL-ile oma võistlusel pakkunud tasuta võimalust tulla service parki. EAL vajab raha ning ilmselt rahanappuse tõttu on teatud väljaminekud jäänud ära. Viimastel aastatel oleme ralli toetajaid ja EALi liikmeid kutsunud jälgima kogu ralli toimumist. Meile aga nüüd väga tundub, et koondati koostöö."

Gross: "Kurb on tõesti, et täna oleme erinevate poolte pealt. Nii Urmo kui mina oleme palju teinud, et autosport areneks ja Rally Estonia toimuks. Siin on selgelt Eesti rahvaga manipuleeritud. Rahvale on poolikut tõde esitatud ja jäetud mulje, et Eesti Autospordiliit on must lammas."

Saatejuht Peep Pahv juhatab otsestuudio sisse.

Tervist, spordisõbrad! Juba peagi algab Delfi TV eetris otsestuudio, kus külas Urmo Aava ja Oleg Gross. Teemaks on loomulikult tänavuse aasta Rally Estonia ärajäämine.