VIDEO | Minister Kiik Rally Estoniast: kui me käitume nii, nagu need, kes seda viirust Tartus levitama hakkasid, võime rahuliku elu ära unustada

Viimase ööpäevaga lisandus Eestis 22 positiivset koroonaviiruse testi tulemust, millest 8 laekus Tartumaale (7 Tartu linna) ja 2 Raplamaale. Tartumaale laekunud 8 juhtumist oli 4 seotud Vabanki ööklubi ja 4 Naiivi baarist alguse saanud puhanguga. 2 Raplamaa juhtumit on seotud Naiivi koldega.

"Mis puudutab Rally Estoniat, siis kahtlemata on tegemist spordimaailma mõttes väga suure ja olulise sündmusega. Tervise vaatest on meie jaoks loomulikult kõige olulisem tervise kaitse, nakkusohutuse tagamine. Korraldajad on olnud väga tihedas kontaktis Terviseametiga ja ka enda poolt teinud mitmeid vajalikke samme selleks, et see võistlus viidaks läbi võimalikult ohutult. Valitsuse tasandil arutame homme sellega seonduvat, ka erinevaid taotlusi ja ettepanekuid, mis on tehtud," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Siin kehtib sarnane loogika nagu laiemalt mistahes spordiürituste ja suuremate rahvarohkete ürituste puhul. Meil tuleb järgmise paari nädala jooksul saada see viiruse levik Eestis kontrolli alla. Kui ta hakkab kasvama, kui me räägime laiapõhjalisest üleriigilisest levikust, siis me oleme oluliselt rängemas olukorras kui täna. Praegu veel, viimaste andmete põhjal, ja ka täna hommikul lisandunud andmete põhjal räägime me eeskätt Tartumaa ja Tartu linna piirkondlikest kolletest. Ehk hetkel on plaan A saada olukord kontrolli alla kehtivate meetmetega."

"Hetkel on oluline iga eestlase vastutustundlik käitumine ja koostöö. Kui me kõik käitume nii nagu nagu käitusid need üksikud inimesed, kes seda viirust Tartus levitama hakkasid, siis võime kõikvõimaliku rahuliku elu ära unustada. Kui me suudame olla vastutustundlikud ja saame aru oma tegude tagajärgedest, siis ma usun, et meil on võimalik korraldada siin ka erinevaid rahvusvahelisi üritusi ilma suurema nakkusohuta," lisas Kiik.