VIDEO | Jüri Ratas Rally Estoniast: teostub meie ammune unistus

"Rallimaailm koondub Eestisse. Septembri esimesel nädalal suunavad rallifännid üle kogu maailma tähelepanu Lõuna-Eesti teedele. Just selles imekaunis paigas võtavad taas mõõtu rallimaailma tipud, kelle hulgas on ka meie võidukad kaasmaalased – valitsevad maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja," postitas Ratas sotsiaalmeediasse.

"Niiviisi teostub ammune unistus – paljud meist on ralli etapi Eestis toimumise nimel aastaid sihikindlat tööd teinud," lisas peaminister Ratas. "Samal ajal avaneb aga ka ajalooline võimalus meie kõigi jaoks – kinnitada kogu maailmale, kui kordumatu on Eesti ja kui võrratuid lahendusi on eestimaalastel pakkuda. Elav pilt, mis jõuab Lõuna-Eestist üle maailma, saab olema rohkem kui miljoneid sõnu. Jõudu korraldajatele ning põnevaid elamusi meile kõigile."

