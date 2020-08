VIDEO JA FOTOD | Eesti rallisõitjad tutvustasid eesmärke koduseks MM-etapiks: keegi teistele kingitusi tegema ei hakka

Lisaks avati MOMU Mootorispordi Muuseumi erinäitus ERM’is "Eesti mootorisport 1921-2021" ja allkirjastati koostöölepingud Rally Estonia suurtoetajatega.

Pressikonverentsil osalenud rallisõitjad ja nende mõtted:

Gregor Jeets: "Siin baltikumis on R2 tase olnud kogu aeg kõva, aga see aasta on kõik kohal. Kindlasti tuleb väga huvitav võistlus ja see on suurepärane võimalus kõigi jaoks. Saame tuttavatel teedel end proovile panna ja kellelegi end ka tõestada. Ma arvan, et minu jaoks on see aasta vaatamata viirusele isegi hästi läinud. Olen saanud mitmel võistlusel osaleda ja tegeleda füüsilise ettevalmistusega"

Raul Jeets: "Vastab tõele, olen kõikidel Rally Estonia üritustel stardis olnud. Selle ürituse jaoks oleme end alati kokku võtnud. Uus formaat MM-ralli näol teeb ürituse hoopis teistsugusemaks. Selle kümne aasta jooksul on alati midagi erilist suudetud välja võtta. Loomulikult teeb (kodus võistlemine) enesetunde lihtsamaks. Meil Andrusega (kaardilugeja Andrus Toom - toim) on lihtne eesmärk - võtta maksimum ja teha sporti. Läheme tulemust tegema ja vaatame, kuidas võistlus kulgeb."

Egon Kaur: "2017. aastal alustasime prototüüp masinaga - kas mul on kahju, et ei saa sellega Rally Estonial osaleda (Kaur võistleb septembris Škoda Fabia R5 Evoga - toim)? Tänu Lõuna-Eesti rallile, kus oli väga tihe konkurents R5 masinate seas, saime võrdluse kätte. Seega saime 2017. aastal seatud ühe eesmärgi täidetud ning nägime, et sellega saab võidu sõita küll. Oleme väga rahul. Tahame end tippudega võrrelda. Võrus oli omas arvestuses Rootsi MM-ralli võitnud Jari Huttunen kohal ja me ei jäänud kaugele maha. Võrdleme end ikka kõige teravama tipuga.

Roland Poom. "Eesmärk oli startida Hyundaiga, aga erinevatel logistilistel põhjustel jäi see ära. Lõpuks võib-olla oleksime võinud selle saada, aga see selleks. See auto (Ford Fiesta R5) debüteeris mullusel Rally Estonial. Tõenäoliselt said lapsevead ära parandatud. Uusi kogemusi on liiga palju tulnud Viimasel kolmel rallil on mul olnud uus auto. Keegi ei lähe kaotama, kogu rivi läheb võitma. Kõik esimesele kohale ei mahu, aga loodetavasti mina sinna jõuan."