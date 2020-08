Valitsus teeb Eestisse võistlema tulevatele tippsportlastele erandi

Valitsuse otsusega kehtib 18. augustist 31. augustini erikord, mis tähendab, et erireeglite (sealhulgas testimise) täitmisel on riskiriikidest saabuvatel sportlastel võimalik Eesti pinnal toimuvatel spordivõistlustel osaleda. Alates 1. septembrist rakendatakse uut süsteemi juba kõigile eluvaldkondadele, kirjutas ERR.

Mure seisnes suuresti asjaolus, et riskiriikidest saabuvad sportlased peaksid vastasel juhul jääma enne võistlust Eestisse kaheks nädalaks isolatsiooni.

"Mul on ka praegu üldine info, aga saan aru, et sport on väga organiseerunud ja tihedalt mediitsiniga seotud valdkond, mis on pideva järelvalve all," rääkis kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn Delfile. "Ilmselt oli selles osas võimalik teha otsus kohe. Teiste valdkondade laiem otsus saab välja töötatud septembri alguses. Usun, et see on selleks piisav aeg."

"Nii meie kui ka sotsiaalministeeriumi vaated olid, et spordis on riskid kõige madalamad. Seal on rahvusvaheliste katuseorganisatsioonide poolt kehtestatud väga ranged piirangud osalejatele. Järelevalve on tippspordis igapäevane asi ja see ongi erinev olukord võrreldes teiste valdkondadega," jätkas Pürn. "Siin sai liikuda võib-olla kiiremini edasi ja valitsus niimoodi otsustas."

Kuidas on testimisega lood, millal Eestisse tulevad sportlased end testima peavad? "Seda ma ei oska kommenteerida praegu. Terviseamet annab sisendi sellest, missugune on turvaline süsteem. Arvan, et korraldus seda ei sätestagi, vaid terviseamet töötab välja üldise raamistiku selleks perioodiks," vastas Pürn, kelle hinnangul võiks vastav süsteem välja tulla tänase päeva jooksul. "Pigem võiks kõigest rääkida homme, et mis juhtus ja kuidas täpsemalt asju reguleeritakse."