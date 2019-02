Valitsus kinnitas 980 000-eurose rahaeraldise Rally Estoniale

Ettepaneku eraldada kultuuriministeeriumile 980 000 eurot Rally Estonia jaoks tegi rahandusminister Toomas Tõniste. Taotlust arutati tänavu 31. jaanuaril kabinetinõupidamisel, kus valitsus andis sellele oma põhimõttelise toetuse.

Rally Estonia 2019 sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 12.-14. juulini.

"Mul on väga hea meel näha, et aastate jooksul Rally Estonia korraldamisel tehtud suur töö on teeninud ära tähelepanuväärse tunnustuse ka autoralli maailmameistrivõistluste organisaatoritelt. Meie tublid rallisõitjad ning heal tasemel kohalikud võistlussarjad on tekitanud Eestis omamoodi rallibuumi. See annab meile suurepärase võimaluse maailmameistrivõistluste ametliku testralli kaudu viia Eesti maailma rallikaardile, tõsta meie tuntust maailmas ja tuua siia kümneid tuhandeid välisturiste, samuti panustab see tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse," sõnas peaminister Jüri Ratas 31. jaanuaril valitsuse pressiteenistuse vahendusel.

Indrek Saar: "Ainulaadne võimalus korraldada juba sellel suvel WRC testralli etapp on tunnustus korraldusmeeskonna tööle ning võit mitte ainult autospordile ja kümnetele tuhandetele rallisõpradele, vaid kogu Eestile. Rallietapp toob Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid külalisi ning võistlust jälgivad telepildi vahendusel miljonid inimesed üle kogu maailma. See loob ka võimaluse, et juba mõne aasta pärast võiks täide minna unistus näha Ott Tänakut ja Martin Järveoja võistlemas maailmameistrivõistluste etapivõidu nimel siinsamas Eestis"

Toomas Tõniste: "Mul on hea meel, et Eestis julgetakse ja suudetakse niivõrd suuri spordivõistlusi korraldada. Seetõttu otsustas ka valitsus sellist algatust toetada."