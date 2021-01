Septembris ja oktoobris tegid Rally Estonia korraldajad väga tõsist tööd, et viimaseid päevi peaministri ametis olev Jüri Ratas, saaks eile korraldatud suurejoonelisel, üle maailma rallisõpradeni levinud pressikonverentsil teatada, et autoralli MM-etapp sõidetakse Eestis ka tuleval hooajal. See, et WRC-sarja masinad kihutavad Tartu ümbruses 2021. aastal, oli teada juba varem.