Urmo Aava: väga hea, et MM-sarja kalendri kinnitamine edasi lükati

Rahvusvahelise Autospordiliit (FIA) lükkas reedel tänavuse autoralli MM-sarja uuenenud kalendri otsustamise juuni lõppu. Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul tegemist väga hea otsusega. „See annab meile võimaluse promootoriga kõik tingimused läbi rääkida," märkis ta.

Aava selgitas, et tavaolukorras esitab promootor FIA-le kinnitamiseks valmis kalendri. „Tavaliselt tehakse seda suvel järgmise aasta kohta. Praegu tuleb aga teha suvel otsuseid eelseisvaks sügiseks," rääkis ta. „Kui FIA oleks juba reedel ralli toimumise otsustanud, olnuks me sundseisus. Meil pole promootoriga veel kõik detailid läbi räägitud. Väga hea, et otsuseid ei tehtud kiirustades."

Esmaspäeval peab Aava Münchenis WRC-sarja promootoriga tiheda läbirääkimiste vooru. Pärast seda kulub veel päevi juristide abil kõikide detailide vormistamiseks. Kõik peaks saama paika nädala lõpuks.

Kuigi Aava on WRC-ralli Eestis toimumise suhtes optimistlik, pole miski kindel enne seda, kui FIA on langetanud lõpliku otsuse. Eestlastel on väärikaid konkurente. MM-ralli korraldamisest on huvitatud ka lätlaste Liepaja ralli. Reedel kinnitas aga FIA, et Liepajas korraldatakse augustis ERC-sarja etapp. See aga ei tähenda, et nad oleksid MM-ralli korraldamise mängust väljas. Aava teada panustavad lõunanaabrid jätkuvalt ka maailma parimate kihutajate võõrustamisele.

MM-sarjas on tänavu sõidetud kolm rallit ning esialgsest kalendrist on võimalus veel Saksamaa, Jaapani ja Türgi ralli toimumiseks. Samas pole nendegi suhtes täit kindlust. MM-sarja korraldajate sõnul oleks aga tänavuse tiitli väljaandmiseks, vaja sõita vähemalt seitse rallit.

Võimalike MM-sarja päästjatena on lisaks Rally Estoniale räägitud ka Läti Liepaja, Belgia Ypresi ja viimastel päevadel ka Šveitsi Rally de Valaisist. Suure tõenäosusega saab kalender paika 30. juunil.