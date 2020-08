Urmo Aava soovid: ärge suhelge rallimeestega, kandke maske

Mida ma panen kõigile südamele - kui keegi märkab sõitjat kas või tee ääres seisvas, siis nendega ei tohi suhelda," lausus Aava intervjuus ERR-ile. "See on jällegi riskikoht. Tuli vastu võtta otsus service park'i inimesi mitte lubada. See on väga mõistlik."

"Me oleme terviseametiga olnud kogu ettevalmistusprotsessi käigus väga pikalt suhtluses ja see, kas nad midagi ära keelavad, seda peab ilmselt neilt küsima. Praegu töötame selle plaani alusel ja vaatame lähitulevikku, mis oleme terviseametiga kokku leppinud."

"Me oleme teinud kõik endast oleneva, jagades inimese erinevatesse gruppidesse ja kindlasti on kõigile tungiv soovitus ralli ajal maski kanda," rõhutas Aava. "Vahet ei ole, millises alas nad on."