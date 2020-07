Urmo Aava Rally Estoniast: peame olema valmis viima pealtvaatajad nulli

"Nii kahju kui meil ka ei ole, peame sel aastal piirama publikuarvu. Kui kõik on harjunud nägema Rally Estoniast kaadreid, kus on tohutud publikumassid, siis sel aastal sellist pilti kahjuks ei näe," tõdes Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe saates "Ringvaade suvel". "Aga siiski praeguse seisuga võimaldame publikul raja äärde tulla. Kokku saab rallist kohapeal osa 21 000 inimest, kes jagunevad gruppidesse, nendest 16 000 on pealtvaatajad, kes saavad soetada rallipassi."

Urmo Aava avaldas, et koostöös Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) ja terviseametiga on tehtud universaalne plaan, kuidas käituda, kui näiteks peaks tulema koroonaviiruse teine laine. "Me vabamaks ei tahaks lasta kui praegune plaan, aga peame olema valmis viima pealtvaatajad nulli," tõdes ta. "See ei ole lihtne."

"Sel aastal WRC-ralli toimumine Eestis ei ole mitte lõppeesmärk, vaid see on alles millegi suure algus. Siit hakkab WRC-ralli traditsiooni Eestis ja selleks saavad kõik panustada, et selle aasta ralli igal juhul toimuks ja toimuks ilusti," lisas Hõbe.