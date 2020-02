Urmo Aava Rally Estoniast: oodatud arenguhüpe poleks võimalik, sest ettevalmistusperiood on rikutud

Täna tulid Rally Estonia korraldajad välja teatega, et seoses erimeelsustega nende ja Eesti autospordi liidu vahel jääb tänavu suvel toimuma pidanud suurüritus ära, kirjutab ERR Sport.

"Mina loodan, et see ei ole lõplik," kommenteeris ETV saates "Ringvaade" otsust Eesti autospordi liidu juhatuse liige Janis Kaal. "Mina loodan, et asjaajamine on pooleli. Mina loodan alati, et me jõuame kokkuleppele."

"Me oleme kaotanud selle teemaga pea kolm kuud. Ootus meile on see, et me teeme samasuguse arenguhüppe 2020 nagu tegime 2018 versus 2019. Seda ei ole võimalik enam teha, see võistlus tuleb oluliselt kehvem, sest kogu ettevalmistusperiood on rikutud," vastas omalt poolt Aava.

Kaal nõustus, et jutud usalduse puudumisest korraldajate ja alaliidu vahel vastavad tõele. "Kui eelmisel kevadel sõlmiti neljapoolne memorandum, kuhu sel hetkel oli autospordiliit kaasatud võrdväärse partnerina, aga ühel hetkel tundus, et me seda siiski ei ole," ütles ta.