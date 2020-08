Urmo Aava: Rally Estonia meeskond ei ole Lõuna-Eesti ralli vastu töötanud

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul ei vasta see info tõele, kirjutab ERR Sport.

"Muude ametkondade eest ma ei saa võtta vastutust ja seda ei ole õige minu käest küsida. Kui jutt käib sellest, et mina ja Rally Estonia meeskond olime Lõuna-Eesti ralli toimumise vastu, siis ma ütleks, et see info on väär. Ei mina ega meie meeskond ei ole olnud Lõuna-Eesti ralli toimumise vastu. Pigem oleme olnud ühenduses Eesti Autospordi Liidu ja Gabriel Müürseppaga ühenduses ning aidanud neil liikuda samasse tegevusruumi, jaganud nendega kogu informatsiooni ja aidanud väljastpoolt tulevate sõitjate testimisega," rääkis Aava intervjuus ERR-ile.

"Kui see tegevus, mida ma kirjeldasin, on vastutöötamine, siis on mul raske midagi kommenteerida. Otilt peab endalt küsima, mida ta mõtles. Siin võib olla vähe teine teema, mida võib arutada, aga ma arvan, et see ei ole hetkel niivõrd oluline. Kinnitan, et me ei ole Lõuna-Eesti ralli vastu töötanud ja ei kavatse ka seda teha," lisas Aava.