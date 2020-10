Urmo Aava 2021. aasta WRC-etapi saamisest: aitäh Eesti rallifännidele, õnnestusime 101 protsenti

Tänavu septembris toimunud Rally Estonia oli esimene nii suurearvulise publikuga ülemaailmne tiitlivõistlus, mis korraldati COVID-19 tingimustes ja mis lõppes ilma ühegi nakatumisjuhtumita. Fakt, et Eestis korraldatav võistlus on WRC kalendris ka järgmisel aastal, on suur tunnustus Eestile kui korraldajariigile.

Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas: „Eestist on saanud maailmatasemel ralliriik. Võimalus koondada kogu rallimaailm taas Eestisse ja korraldada rahvusvahelist võistlust suuremas mahus tähendab usku, et meil on võimekust rallisõpradele senisest enamatki pakkuda. Kinnistasime seda eeskujuliku sündmusega, mida Rally Estonia meeskond koostöös toetajate ja Eesti inimestega tänavu vaid 63 päevaga korraldas. Tänan südamest Rahvusvahelist Autoliitu FIA ja WRC promootorit tervele Eestile olulise tunnustuse eest ning soovin järgmise Rally Estonia korraldajatele ainult õnnestumisi!“

Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas: „Lisaks sellele, et eestlane on ralli maailmameister, oleme meistrid ka maailmatasemel rallide korraldamises! Seni kuni meile pole antud olümpiamängude korraldamise õigust, korraldame iga võistlust kui korraldaks olümpiat! Mul on äärmiselt hea meel, et ka järgmisel aastal toimub Rally Estonia WRC-etapina ning viib Lõuna-Eesti ja Jõgevamaa kauni looduse ja kultuurilised vaatamisväärsused sadade miljonite inimesteni üle maailma. Kõik eeldused õnnestumiseks on olemas – rasketes oludes ideaalvõistluse korraldamise kogemus, hea koostöö korraldajate ja riigi vahel ning suurepärane Eesti publik.“

Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Janis Kaal: „Kinnitus Rally Estonia lisamisest 2021. aasta MM-kalendrisse oli oodatud ja sugugi mitte üllatav: käesoleval aastal tõestasid korraldajad, et kõige kõrgemal tasemel võistluste läbiviimisega tullakse suurepäraselt toime ka kõige keerulisemates oludes ja viimase vindini tihedas ajaraamis. Kahtlemata on see tunnustus kõigile neile tuhandetele, kes mistahes viisil käesoleval aastal ralli ettevalmistuses ja läbiviimises kaasa lõid. Nõustun nendega, kelle sõnul kodustel teedel sõidetav MM-etapp parim võimalus siinsele rallieliidile potentsiaali avamiseks ja enda talendist märku andmiseks. Ehk seni vähest äramärkimist leidnud faktina tooksin omalt poolt välja, et sarnastel spordiüritustel hangitud kõige kõrgematele standarditele vastav kogemus ja teave kandub edasi ja aitab kaasa kohalike autospordiürituste korraldusliku taseme tõusule. Loodame, et järgmisel aastal tuleb vähem tegeleda terviseriskide maandamisega ja sellevõrra rohkem saab ressurssi kasutada positiivsete emotsioonide loomiseks.”