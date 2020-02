Tõnis Lukas Rally Estoniast: riik võib panuseid tõsta, kui konkreetse spordiala juhid on mõistuse juures

„Riik toetab suurürituste, suurte spordiürituste toomist Eestisse kõigi spordialade puhul, kus on niisugused ettevalmistused tehtud, et sündmus tahab ise Eestisse tulla, siis kahtlemata riik seda igakülgselt toetab nii moraalselt kui ka eelarveliselt. Autosport on praegu ikkagi täiesti äravalitud olukorras, see on suur summa, tegelikult iga-aastase ralli läbiviimisest peaaegu pool maksab riik praegu, kui me räägime promotsioonirallide osas. Kui kolme aasta pärast õnnestuks siia tuua päris etapp, siis see on muidugi kallim ja riik võib ka siis oma panuseid tõsta, aga seda kõike saab teha ikkagi, kui konkreetse spordiala juhid on mõistuse juures ja omavahel asjad kokku leppinud,“ rääkis Lukas.

„Ma loodan väga, et see tüli lahendatakse ära, sest tõepoolest, praegu selle konkreetse etapi korraldajad ei saa võtta riigi rahast tükki ära ja maksta lihtsalt 100 000 oma alaliidule, see on keelatud ka seaduse järgi, sest see on sihtotstarbeline raha, mille me oleme andnud. Ja siin ei saa olla mitte mingisugust juriidilist ega rahalist täiendavat abi selle probleemi lahendamiseks, seal peavad lihtsalt nad ise leidma, kas see kahju, mis selle ralli ja lõpuks ka maailmameistrivõistluste etapi võimaliku ärajäämise tõttu spordialale osaks saab, kas see ikkagi väärib seda, et natuke saadakse igal aastal oma kaukasse raha juurde.“