Tõnis Lukas Rally Estoniast: ralli toimub ja turvaliselt. Publikuga seotud otsused võetakse vastu ajakohaselt

Kas saate anda aimu, mis on hetkeseis Rally Estonia osas? "Kui räägime Rally Estonia korraldamisest, siis on oluline, et üritus viidaks läbi ohutult ja turvaliselt. Terviseamet on olnud väga tihedas kontaktis ralli korraldajatega, samamoodi olen ka ise peakorraldajaga arutanud asju. Me pole päevakorras veel selle punktini jõudnud, aga kuulame ära kõik seisukohad," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Me räägime sellest, kuidas tagada nakkusohutus. Keegi ei pea silmas seda, et ütleme siia saabujatele, et nende jaoks on null reeglit. Seda ei taotle keegi. Küsimus on selles, mis saavad olema alternatiivsed viisid võistlejate, osalejate ning Eesti tervise ohutuse tagamiseks. Väga olulise info annab ka Tartu ülikooli eile käivitatud seireuuring viiruse levikust. Täna on arutelu all eelkõige võistlejaid ja nende meeskondi puudutavad usaldusmeetmete küsimused."

Kultuuriminister Tõnis Lukas: "Võin rõõmuga öelda, et spordielu ja kultuurielu on käima läinud ja nakatumisjuhte ei ole ette näidata nendelt üritustelt. Jah, kultuuriministeerium taotleb spordiürituste jaoks erandite tegemise võimalust, et lihtsustada liikumispiiranguga seotud küsimusi teatud spordivõistlustele, kus tippkonkurentsis sportlased ja personal võivad tulla ka piirkondadest, mis tabelis muutuvad mõne nädala jooksul punaseks. Riikide hulk (mis olid kaardil punasega märgitud - toim) oli kuu aega tagasi teistsugune kui praegu ja ette planeerida on väga raske. Seda teeme väga rangelt kontrollitud."

"Meie ettepanek on, et MM-il, kus on erinevad klassid ja osa võistkondi on tõenäoliselt tulemas ka riikidest, kus nakatumistase on kõrgem kui Eestis, et nad teeksid 72h enne lendu seal testi," jätkas Lukas. "Siis tuleksid nad siia ja teeksid uue testi Eestis. Kui vastus on negatiivne, saavad nad oma võistlusalale minna. Ralli korraldajad on kõik väga detailideni läbi mõelnud. Sportlased on ööbimispaikades väikeste gruppide kaupa."

"Võistlejate seisukohast on asi turvaline. Turvalisus on oluline mõlemat pidi, on tähtis, et sportlased ka nüüd siin ei nakatuks," rõhutas kultuuriminster. "Eraldi lugu on pealtvaatajatega. Vaatame jooksvalt, kuidas ralli lähenedes tervisenäitajaid tabelis näeme ja vastavalt sellele teeme sammud. Ralli toimub ja väga turvaliselt. Publik ja muu sellega kaasnev on eraldatav ralli toimumisest. Need otsused võetakse vastu ajakohaselt."