Tommi Mäkineni hoiatus konkurentidele Rally Estonia eel: siinsed teed sobivad Toyotale

Toyota läheb ajaloo esimesele Eesti MM-rallile vastu suurepärases seisus. Esikohta hoitakse nii sõitjate kui meeskondade arvestuses. "On suurepärane, et saame lõpuks taas rallit sõita ja seda eriti fännide ning toejate jaoks, kes on seda hetke oodanud," rääkis neljakordne maailmameister Mäkinen pressiteate vahendusel. "See tundub ammune aeg, aga hooaja algus oli meie jaoks positiivne ja loodame niimoodi jätkata."

"Meie sõitjad pole Eesti katsetega eriti tuttavad, aga teame, et teed on kiired ja need sobivad meie autole," jätkas Mäkinen. "Usun, et oleme viimasti nädalatega valmistunud selleks nii hästi kui võimalik ja loodame konkureerida parimate kohtade nimel."

MM-sarja üldliider Sebastien Ogier ootab samuti uut MM-etappi. "Mul on hea meel, et saame pärast nii pikka pausi taas võistelda," sõnas kuuekordne ilmameister. "Rally Estonia on paljude jaoks uus, kuid mulle meeldib alati teistsugust väljakutset vastu võtta. Kindlasti on see väga nõudlik ralli kiirete teedega."

Ogier peab üldliidrina teatavasti alustama esimest võistluspäeva teepuhastaja rollis. "Yaris WRC annab sellistel teedel hea enesekindluse ning pärast Eestis ja Soomes tehtud teste on tunne autos hea. Kuna stardin esimesena, siis loodan, et septembrikuine ilm aitab meid veidi ning eesmärk on anda endast parim."

Rally Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 4. - 6. septembrini.