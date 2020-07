Terviseohutuse tagamine läheb Rally Estonia korraldajatele maksma sadu tuhandeid eurosid

Terviseohutuse tagamine läheb korraldajatele maksma sadu tuhandeid eurosid. Sportlased kõrge nakatumiste arvuga riikidest peavad koos mehhaanikute ja ülejäänud meeskonnaga jääma enne võistlusi siin kahenädalasse karantiini, ütles Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava ERR-ile.

Lisaks on korraldajad plaaninud kõrge nakatumisarvuga riikide autosportlastele isoleeritud liikumiskanalid ning pealtvaatajaid oodatakse vaid lähiriikidest. "Kui üldse antakse luba tulla, siis kõigepealt peab ta tegema oma sihtkohas testi ja see peab osutuma negatiivseks. Ning siis peab tegema siin testi ja see peab osutuma negatiivseks. Igal juhul on tal eraldi hotell ja eraldi liikumiskanal ja ka teistega kokkusaamine on tal piiratud," rääkis Aava.

"Riskiriikidest tulijatel on ikkagi eneseisolatsiooni kohustus olemas," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. "Kui on teada, et inimene on riskiriigist tulnud, siis on võimalik tal paluda ka eneseisolatsioonis olla. Kui seda informatsiooni ei ole ja inimene tuleb nii, et sellest jälge maha ei jää, ei saa loomulikult teda kohustada."