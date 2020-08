Terviseamet: kui riskid on maandatud, võivad rallid toimuda

Härma sõnul tegeldakse praegu Rally Estonia riskide hindamisega ning riskide maandamiseks lahenduste otsimisega, et ralli MM-etapp saaks toimuda. Praegune "sajaprotsendine" koostöö ralli korraldajate poolt ning mõistlikud arutelud on terviseametile andnud usku, et ralli korraldamisega tullakse toime ka nüüd, kui Lõuna-Eestis on haigestumus järsult tõusnud. Härma sõnul on õnneks tegu piiritletud nakkuskolletega, ja see annab lootust, et Tartu ööelust alguse saanud puhang saadakse enne ralli MM-etapi toimumist septembri alguses kontrolli alla. "Tundub, et Lõuna-Eestil on lootust," ütles Härma.

Mis saab 22.-23. augustile planeeritud Lõuna-Eesti rallist, otsustatakse veel kolmapäeval. Kolmapäeva keskpäeval oli Härma pigem lootusrikas ning märkis, et otsused puudutavad seda, kas ja kui palju pääseb katseid vaatama publikut.

"Pigem, kui riskid on maandatud, võib üritus toimuda," ütles Härma, kuid lisas, et kui peaks tekkima kahtlus, et riske ei suudeta piisavalt maandada, siis oleks terviseameti seisukoht ralli toimumise kohta "pigem mitte".

Artikkel on refereeritud portaalist ERR Sport.