Terviseamet kehtestas Rally Estonia kiiruskatsetele liikumispiirangud

Piirangutega on iga kiiruskatse ümber määratud liikumispiirangute perimeeter, kuhu pääsevad 3.-6. septembrini vaid kohalikud elanikud, nende nimeliselt eelregistreeritud külalised, riiklike ja kohalike omavalitsuste operatiiv- ja teenindussõidukid, 16 000 rallipassidega pealtvaatajat ning ralli korraldusega seotud personal. Kogu perimeeter on ralli eel ja kiiruskatsete ajal politseinike järelevalve all ning seda nii maismaal kui õhus. Muuhulgas monitoorib politsei rallikatsetele eelnevate päevade jooksul, et terviseameti kehtestatud keelualadel ei viibiks kõrvalisi isikuid.

Rallipasside ja lubade omanikud pääsevad piirangualasse vaid neile programmiga ette nähtud parkimis- ja pealtvaatamisalades 2,5 tundi enne vastava kiiruskatse esimese auto starti. Tsooni sisenemisel kontrollitakse rallipassi ostja vastavust isikut tõendava dokumendiga.

Näiteks laupäeval, 5. septembri hommikul kell 7.40 algava esimese kiiruskatse SS2 Ramudden/Prangli 1 perimeeter suletakse juba reede, 4. septembri hommikul kell 10. Kõik lisa- ja juurdepääsuteed on suletud 2-3 kilomeetri raadiuses. Iga perimeetri piirile jääva tee otsas on lisaks liikluskorraldusvahenditele ka mehitatud valve. Keelutsoonis on kindlaks määratud parkla ja pealtvaatamisala, kuhu pääsevad isikut tõendava dokumendi alusel ainult need pealtvaatajad, kelle rallipassi programmis ja parklaloal on ligipääs kiiruskatsele SS2 Ramudden/Prangli 1. Kelle rallipassil ei ole ligipääsu sellel kiiruskatsele, see keelutsooni ja parkimisalasse ei pääse.

Rally Estonia direktor Urmo Aava sõnul on Eesti esimene WRC ralli võimalik ohutult ja turvaliselt korraldada ainult üheskoos pingutades. “Kui me soovime, et Rally Estoniast ei saaks koroonakriisi uus nakkuskolle, nagu on kardetud, siis me peame rangete kitsendustega üheskoos leppima ja neisse mõistvalt suhtuma,” lausus Aava. “Me näeme kõik, et koroonaviirus levib kogu maailmas endise hooga ning paljud riigid pannakse viiruse tõttu taas lukku. Meil ralli korraldajatena ja laiemalt Eesti riigil on siinkohal võimalik näidata kogu maailmale, kuidas uues reaalsuses vastutustundlikult korraldada kõiki osapooli kaasates autoralli maailmameistrivõistlusi. Kuna me teeme septembris Eesti ralliajalugu, mille eesmärk on tuua WRC ralli alatiseks Eestisse, siis ralli korraldajatel on suur palve - palun mõistke ja järgige reegleid. Kaalul on meie kõigi ohutus ja suure unistuse jätkumine.”