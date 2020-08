Tervise asekantsler Lõuna-Eesti rallist: järgmised kümme päeva on kõige määravamad

"Eesti nakkusolukorda jälgivad tähelepanelikult ka välisriikides olevad meeskonnad, kes tuleksid siia sõitma. Ehk, et kui me ei saa nakkust kontrolli alla, siis lihtsalt hakkavad järgnema äraütlemised ka nendelt võimalikelt võistlejatelt," sõnas Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, kirjutab ERR Sport.

"Järgmised kümme päeva on kõige määravamad ning tervisevaldkonna poole pealt saame me anda siis hinnagu pealtvaatajate võimaluse kohta rallit kohapeal vaadata," lisas Jesse.

Võru linnapea arvates on võimalik Lõuna-Eesti ralli linnakatset Võrus ohutult läbi viia, kui võetakse tarvitusele turvalisust tagavad abinõud.

"Meie ettepanek on, et siiski võiks ralli toimuda, aga teatud raamides, mis tuleks omavahel kokku leppida. Et on need tsoonid, kus inimesed saavad vaadata ja nad võiksid seal näiteks riski maandamiseks kanda maske. Need tsoonid peaksid olema turvatud ja lähme oma eluga niimoodi edasi," rääkis Allas.