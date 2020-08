Tarmo Hõbe: oleme valmis, et tuhandest Rally Estonial võetavast koroonaproovist osutub positiivseks kuni kolm

Võistlusega seotud välismaalased peavad esimese viirusetesti tegema enne Eestisse saabumist. Teine test võetakse neilt kohe lennujaamas või sadamas Eestis, teatud juhtudel korratakse protseduuri uuesti kolme päeva pärast.

"Meil on isegi Tartus valmis pandud koroonahotell. Kõik, kes annavad positiivse proovi, isoleeritakse koheselt. Meil on valmis eraldi meedikute tiim, kes neid seal jälgib. Tube on piisavalt. Statistikat arvesse võttes näeme ise, et teoorias võiks tuhandest testist tulla maksimaalselt kolm positiivset tulemust," rääkis Hõbe Betsafe'i podcastis.

Saatejuht Kalev Kruus küsis seepeale: "Olete juba valmis, et tuleb? Saate ju ise aru, et meediakajastus sellest tuleb päris kohutav?

Hõbe vastas: "Nii on. Aga veel hullem oleks, kui me pigistaks silma kinni. Eirame. Ütleme, et pole võimalik, et keegi annab positiivse proovi. Kõik saavad aru, et kui meil Eestis antakse ööpäeva jooksul 6-7-8 positiivset proovi (saade on üles pandud 19. augustil - toim), siis me oleksime väga sinisilmsed, kui me arvame, et meil keegi ei anna. Loomulikult me loodame, et nii läheb, aga kui mõni ametnik või meeskonnaliige peaks andma [positiivse proovi], siis meie kohustus on reageerida. Meil peab olema valmisolek ta koheselt isoleerida ja anda meedikute tiimi hoole alla, mitte me ei hakka alles siis mõtlema, mis saab ja laiutama käsi."

"Meil on välja töötatud kõikvõimalikeks juhtumiteks üle kümne stsenaariumi. Mis saab siis, kui juhtub see... Saame need stsenaariumid kohe riiulist võtta, mitte ei pea enam jooksvalt mõtlema."

Rally Estoniale pääseb praeguse seisuga 16 000 pealtvaatajat. Kõik pääsmed on Hõbe kinnitusel välja müüdud.



