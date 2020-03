Esimesed kivid veeretas Rally Estonia toimumise teele Eesti autospordi liit (EAL). Nüüdseks on tõkked kõrvaldatud, kuid vastasseis on taandunud isikute ja egode tasandile. Selleks et toimuks sündmus, mis on üks Eesti spordi visiitkaarte, pole muud lahendust kui solvumine alla neelata.

EAL on selles mängus löönud palli Urmo Aava ja tema partnerite väravasse. Möödunud nädalal Rally Estonia ärajäämisest teatanud korraldajad ei kavatse oma otsusest taganeda. Samal ajal on EAL astunud samme, et ralli saaks tänavugi toimuda. Vähemalt esialgu peamise probleemina esile kerkinud 100 000 euro nõue on saanud lahenduse. Kinnitatud on ka tippralli korraldamise prioriteetsust.