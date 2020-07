Tänak: MM-sarja kooronapausilt naasmine Eestis tekitab pingeid nii mulle kui paljudele teistele

Tänak tunnistas Betsafe´i blogis, et autoralli maailmameistrivõistluste jätkamine maarjamaal on suur vastutus, mis tekitab ka teatud pingeid.

"See, et Eestist saab peale viirusepuhangu algust esimene riik, kes MM-etapi korraldab, tekitab lisaks minule ka paljudele teistele inimestele kõvasti pingeid. Nüüd tuleb kõik väga hästi läbi mõelda, kuidas hooaeg ohutult uuesti käima lükata," avaldas Tänak blogis.

Saaremaalt pärit ralliäss on ka veendunud, et varasem tüli rallikorraldajate ja Autospordi alaliidu vahel ei teinud kellegi elu praegu kergemaks.

"Rally Estonia meeskond ei teinud kindlasti oma elu lihtsaks, kui nad aasta alguses paariks kuuks käigu välja võtsid, aga tekkinud olukord tõestabki, et käik peab koguaeg sees olema," rääkis Tänak.

"Kindlasti on meie kõigi jaoks oluline, et see võistlus oleks edukas ja lõppeks positiivse tagasisidega," soovib rallipiloot rõhutada.

Koroonaviirusest tingitud reeglite valguses paisatakse esmakordselt Eestis toimuva WRC-etapil müüki 16 000 rallipassi. Tänak usub, et maarjamaa rallifännid väärivad seda võimalust tunnistada oma silmaga maailmaklassis võidusõitu.

"Tänases olukorras oleks kindlasti kõige mõistlikum, kui raja äärde tuleksid vaid kohalikud Eesti fännid ja ülejäänud maailma eest hoolitseks promootor. Tänane WRC+ on väga heal tasemel ja selle kaudu ei jää keegi emotsioonist ilma," usub valitsev maailmameister Tänak.

Artikkel on refereeritud Betsafe´i blogist.