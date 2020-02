Tallink lõpetas Rally Estonia skandaali tõttu koostöö Eesti Autospordi Liiduga

Delfi Sport RUS

Rally Estonia 2019. aasta Tartu linnakatse. Foto: Jaanus Lensment

AS Tallink Grupp teatas täna Eesti Autospordi Liidule (EAL) saadetud kirjas, et lõpetab ametliku partnerina koostöö liiduga olukorras, kus on tekkinud negatiivne kuvand EAL-i tegevuse ümber seoses Rally Estonia sündmuse korraldamisega Eestis.