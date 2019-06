Suur duell: Märtin ja Tänak esmakordselt ühel võistlusel WRC-autol. Kas Märtin võib selja prügiseks teha mõnel praegusel tippmehel?

Eestlaste jaoks saab erakordselt põnev olema Tänaku ja Märtini duell. Tegemist on esimese korraga, kus Eesti läbi aegade parimad rallimehed on ühel jõuproovil mõlemad startimas WRC-autoga.

Viimati olid Tänak ja Märtin ühisel jõuproovil joonel 2010. aasta Rally Estonial. Toona saavutas esikoha Märtin, kes kihutas Ford Focus WRC-ga. Tänaku juhtida oli aga Subaru Impreza ST-i N14. Tänak kaotas lõpuks oma mentorile 2.50,3-ga ja saavutas teise koha.

Märtin osales Rally Estonial veel ka 2011. aastal, kuid toona ei olnud stardis Tänakut. Märtin kihutas taas Ford Focus WRC-ga, kuid kokkuvõttes tuli leppida teise kohaga. Võidu sai kirja Ford Fiesta WRC-ga sõitnud norralane Mads Östberg. Kahte paremat lahutas 24,0 sekundit.

Märtin ongi Rally Estonial osalenud kahel korral. Tänak oli teistkordselt stardis 2014. aastal, kui ta saavutas Ford Fiesta R5 autoga esikoha.

Seega on tänavune Rally Estonia esimene kord, kus korraga on WRC-autoga stardis nii Märtin kui ka Tänak. Neist esimene võitis aastate jooksul viis MM-rallit. Tänaku kontol on praeguseks üheksa esikohta.

Kui Tänak on seekordsel Rally Estonial ilmselgelt suurim soosik võidule, siis saab olema väga huvitav näha, mida suudab Märtin teiste tänapäeva tippmeeste vastu.

MM-sarjas kaasa löövatest meestest on WRC-autodega Lõuna-Eesti teedel kihutamas veel Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ja Craig Breen. Arvestades, et Lõuna-Eesti teed on Märtinile tuttavad ja kiired teed on talle alati sobinud, siis võib ta tõenäoliselt kimbutada nii mõndagi praegust tippmeest.