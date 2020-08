Soome ralliportaal: soomlased tegid õige otsuse, MM-etappi korraldav Eesti seisab silmitsi tõsise ohuga

"Kui koroonaviirus poleks maailma pea peale löönud, oleks juba neljapäeval algust tehtud Soome MM-ralliga. Kuid see pole nii. Ja praeguses olukorras võib julgelt öelda, et õnneks võistlust ei toimu. Koroonajuhtumite arv on Soomes tõusuteel ja maskide kandmise soovitus on peagi tulemas," kirjutab Heinonen oma kommentaaris.

4.-6. septembril Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel sõidetava Rally Estonia kohta leiab Heinonen, et see on naabrite jaoks suur oht.

"Eesti valmistub praegu riigi esimeseks autoralli maailmameistrivõistluste etapiks, ehkki koroonaviiruse olukord on murettekitav, eriti ühes võistlust võõrustavas linnas. Tartus on viimastel päevadel teatatud kümnetest uutest koroonajuhtumitest, millest suurem osa on seotud restoranide ja ööklubidega."

Korraldajad lubavad koroonaviirusest tingitud reeglite ja kitsenduste tõttu Rally Estoniale vaid 16 000 inimest, kuid Heinoneni arvates on seda ilmselgelt liiga palju.

"Etapp toob tuhandeid rallituriste ka Tartusse, kus olukord on niigi tõsine. Vaatamata sellele korraldatakse võistlus, nagu kinnitas neljapäeval riigi kultuuriminister Tõnis Lukas. Surve ralli korraldamiseks on Eestis suur, sest riigis on Ott Tänaku maailmameistriks tõusmise järel tohutu rallibuum. Kuna riik toetab võistlust kokku 2,5 miljoni euroga, siis valitsus tõenäoliselt MM-etapi toimumist keelama ei hakka," kirjutab ralliekspert.

"Võimalik, et Eesti ralli peetakse ilma publikuta. Kuid siit tuleb järgmine probleem: kuidas korraldajad suudavad innukad rallifännid väga eriliselt MM-etapilt eemal hoida? Kui Soomes on hull rallirahvas, siis sama on ka Eestis," lõpetab Heinonen oma kommentaari.