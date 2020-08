Soome ralliäss Rally Estoniast: loodetavasti saan pärast seda ennast veel WRC sõitjaks pidada

Koroonapandeemia on MM-sarja kolmandat tiimi M-Sporti sedavõrd valusalt räsinud, et Lõuna-Eesti rallil osalevad Esapekka Lappi ja Teemu Suninen peavad ise vaatama, kuidas hakkama saavad. Seetõttu tulebki Lappi sponsorite ja isikliku rahakoti toel, rentides JanPro Racing tiimilt Ford Fiesta.

Suninen peab aga ainsa WRC sõitjana kihutama Lõuna-Eesti rallil Ford Fiesta R5 masinaga. Sarnaselt Lappile peab ka tema selleks osaliselt enda raha kulutama. "Loomulikult on see tüütu. Tundub, et poodium sellel rallil minu jaoks palju ei loe," rääkis ta portaalile Rallit.fi.

"Läheb aega harjumisega, et olen ainus WRC sõitja Lõuna-Eesti rallil R5 autoga. M-Spordiga ei saa keegi praegu normaalselt korraliku autoga testida. Lihtsalt loodan, et õnneratas valib Rally Estoniaks välja õige seadistuse. Loodetavasti sõidan piisavalt hästi, et saan ennast ka pärast seda veel WRC sõitjaks pidada," vaatas Suninen ka septembri alguses toimuva Eesti MM-etapi poole.

"Ma ei tea, kas ükski WRC auto oli üldse vaba," jätkas soomlane Lõuna-Eesti ralli kohta. "Lappil oli üks olemas ning oleks olnud üsna keeruline uus leida."

Suninen võib Inglismaal enne Rally Estoniat ühe testipäeva siiski kirja saada. "Kindlasti pole see aga koroona tõttu täielikult kindel. Lisaks ei ole sellest testi mõttes kasu. Eesti ralliks ei saa seal midagi katsetada."

Rally Estonia eel hoiab Suninen MM-sarja üldarvestuses 26 punktiga kuuendat kohta.