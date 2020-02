Salapärane allikas rahvusvahelisele meediale Rally Estoniast: toimuv on hullumeelsus

Rahvusvaheline meediaväljaanne Dirt Fish rääkis nüüd sündmustele ühe lähedal seisva allikaga, kes enda nime siiski avaldada ei soovinud. Viimase sõnul on kogu toimuv hullumeelsus.

„See on nagu hullumeelne olukord, kus me kaotame oma kõige suurema mootorispordiürituse. Kaotame ürituse, kus meie oma maailmameistril Ott Tänakul oleks olnud võimalus sõita kodufännide ees. Kaotasime selle võistluse väga kummalisel põhjusel,“ rääkis ananoomne allikas.

Allika sõnul on iseenesest autospordiliidu käitumine mõistetav, kui seda raha soovitakse tagasi suunata noorte arendamiseks. „Sellest on võimalik aru saada, kuid Rally Estoniaga ei saa niimoodi teha. Raha tuleb ju valitsuselt ja kasum läheb riigile tagasi. Vastasel juhul me ei saaks nii suurt investeeringut,“ lisas ta.

Kired Rally Estonia ümber tulid avalikuks eelmisel nädalal, kui selgus, et Eesti Autospordi Liit nõuab ralli korraldajatelt 100 000 euro suurust registreerimistasu.

Rally Estonia korraldajad pole aga nõus tasu maksma. Seega on juba nädal aega spekuleeritud, et ralli võib sellel aastal ära jääda. Nii ka läks.

Ralli peakorraldaja Urmo Aava ütles, et küsimus pole ainult 100 000 euros, vaid pikema aja jooksul tekkinud usalduse kadumises korraldajate ja alaliidu vahel.