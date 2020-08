Rovanperä pakatab enesekindlusest: vean kihla, et Rally Estonia sobib mulle suurepäraselt

"Vean kihla, et Eesti ralli sobib mulle hästi. Varasemad Baltikumi võistlused Lätis, Eestis ja Leedus on läinud mul hästi. Need teed on mulle sobinud," sõnas Rovanperä portaalile Rallit.fi.

"Usun, et oleme konkurentsis. Vähemalt ma tean, et meie autole sobib see ralli kindlasti hästi," ütles soomlane, kellele meeldib eriti, et Rally Estonia teed on sarnaselt kodusele Soome etapile väga kiired.

Tänavusest hooajast Toyota WRC-meeskonda esindav Rovanperä on alustanud MM-võistlusi edukalt. Jaanuaris oli ta Monte Carlo rallil viies, veebruaris tuli Rootsis karjääri esimene poodiumikoht - kolmas - ning tugev hooaja algus kulmineerus Mehhiko ralli viienda kohaga.

Eelmisel nädalal testis Rovanperä ühel päeval ka Eesti kruusateid ning jäi tehtud tööga rahule. "Hea tunne jäi katsetest. Tundsin ennast enesekindlalt. Arvan, et see ralli sobib meie meeskonnale tõesti suurepäraselt," märkis Rovanperä.

Pärast Eesti MM-etappi jätkub maailmameistrivõistluste hooaeg septembris Türgis ning pärast seda on kavas Saksamaa, Itaalia, Jaapani ja ilmselt ka Belgia ralli, kui seal koroonaoht saatuslikuks ei saa.

"Hooaja lõpu kalender tundub hea. Belgia on muidugi üsna eriline võistlus ja keeruline, kui see peaks toimuma. Loodetavasti sõidetakse kõik need võistlused," ütles Tallinnas elav Rovanperä.