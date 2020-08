Rovanperä kiirest Rally Estoniast: gaasipedaal tuleb kogu aeg põhja suruda

Kaks nädalat tagasi peetud Lõuna-Eesti rallil oli Rovanperä kiireim Toyota sõitja, jäädes alla vaid võitnud Ott Tänakule (Hyundai), kes edestas teda 13,7 sekundiga.

"Sealsed teed on tõeliselt kiired ja neid saab läbida hea rütmiga. Samas on seal tehnilised ja kitsad lõigud, mis teeb töö keerulisemaks. Gaasipedaal tuleb sisuliselt kogu aeg põhja suruda, kuid vahel tuleb sõita ka väga ettevaatlikult," lausus Rovanperä Rallit-fi-le.



Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen lisas, et Eesti teed peaks nende masinale hästi sobima. "Meie sõitjad pole Eesti katsetega eriti tuttavad, aga teame, et teed on kiired ja need sobivad meie autole," lausus Mäkinen. "Usun, et oleme viimasti nädalatega valmistunud selleks nii hästi kui võimalik ja loodame konkureerida parimate kohtade nimel."

Rally Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 4. - 6. septembrini.