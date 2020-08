Roland Poom läheb Rally Estoniale vastu uue võistlusauto ja ka kaardilugejaga

„Jyväskyläs toimunud üritus oli päris põnev ettevõtmine WRC promootori ja Soome ralli korraldajate poolt. Üritusel oli kohapeal päris palju vaatajaid ja ka internetis jälgiti asja hoolega. Poolfinaalis jäin Esapekka Lappi järel teiseks. Finaalis olid ka professionaalsed eSportlased, mis tegi võistluse päris keeruliseks. Finaali pääsemine oli juba üle ootuste hea, seega olen ka väljasõidetud tulemusega päris rahul,“ võttis Poom põneva kogemuse kokku.

Sepetembri esimesel nädalavahetusel on Roland Poomi ees aga ootamas juba tõsisem ja olulisem katsumus, kui 4.-6.septembrini sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel FIA autoralli meistrivõistluste hooaja 2020 neljas etapp, Rally Estonia.

Poomi jaoks saab see olema tema karjääri seitsmendaks MM-stardiks. Kui juuli alguses sõidetud Viru rallil pidi Poom kiiresti kohanema enda jaoks uue võistlusautoga, milleks oli Hyundai i20 R5, siis Rally Estonial on Rakverest pärit rallisõitja istumas taas enda jaoks uude autosse, milleks sel korra Red Grey meeskonna poolt ette valmistatud Ford Fiesta R5 MkII.

„Auto osas tuli otsus viimasel hetkel meeskonna poolt. Põhjus on lihtsalt logistika küsimuses, miks me ei stardi Rally Estonoal Hyundai R5 autoga. Kindlasti on ka Ford tänaseks oma uue auto probleemidest jagu saanud ning võiks olla hea,“ kommenteeris Poom autovahetuse tagamaid.

Kui eelnevad 23 rallit on Poomi poolt juhitud auto kaardilugeja kohal istunud Ken Järveoja, siis Rally Estonial istub Poomi kõrval kogenud Erik Lepikson.

„Oleme viimasel ajal pidanud igal rallil millegi uuega kohanema, kas siis uue auto või uue ralliga. Selles mõttes ei ole midagi uut, et taaskord meie projektis on uus lüli. Ma tean, et Erik on suurte kogemustega, seega muretsemiseks põhjust pole. Eks veidi harjumist on ikka vaja,“ jätkas Poom.

Erik Lepikson on karjääri jooksul startinud kokku 56 rallil, millest seitsmel korral MM-rallidel. 2011.aastal osales ta koos Egon Kauriga MM-sarjas WRC Akadeemia arvestuses. Viimati istus Lepikson võistlustingimustes kaardilugeja kohal 2016. aasta Sarma rallil.