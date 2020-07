Roland Poom: kodusel MM-rallil sõitmisega täitub minu üks unistusi

"Tunne on ikka päris uskumatu. Urmo (Rally Estonia direktor Urmo Aava - toim) on ka varasemalt öelnud, et noortel on keeruline minna välismaale MM-rallidele sõitma, aga kui ralli on kodus käes, siis olen kindel, et enamus meie tänased noored võtavad sellest osa. See on uskumatu võimalus kõigile," rääkis Poom.

"Kindlasti on üks minu unistus sellega täitunud. Sõita kodus suurt MM-rallit - arvan, et ma ei julgenudki väga palju sellele mõelda ja sellest unistada, aga täna on see reaalsus."

Poom usub, et nii mõnigi WRC2 või WRC3 tuntud tegija võib Lõuna-Eesti teedel kohalikele meestele alla jääda. "Uuel tulijal on siin keeruline sõita. Katsed on hästi kiired. Varemgi on nähtud, et Euroopa meistrid siin Eesti poistele vastu ei saa," sõnas ta.

Küsimusele, kas Ott Tänak võidab koduse MM-etapi, vastas Poom: "Arvan, et selles ei tohiks kahtlust olla."

Sel nädalavahetusel näeb Poomi Hyundai R5 roolis kahepäevasel Viru rallil.