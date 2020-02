Rasmus Kagge: kas autospordiliidu juhatus päriselt saab aru, mida nad otsustasid?

Ma kahtlustan, et me ei saa eestlastena veel päris täpselt aru, mida tähendab üleeile avalikuks saanud Eesti Autospordi Liidu juhatuse ehk seitsme inimese poolt Rally Estonia korraldajate, kultuuriministeeriumi ja Jüri Ratase valitsuse vastu esitatud ultimaatum – 100 000 meile või muidu Rally Estonia ei toimu. Me päriselt ei adu veel, et unistus WRC rallist varisebki ilmselt nüüd igaveseks kokku. Ainult selle pärast, et need seitse meest otsustasid muuta ootamatult EAL-i prioriteete ja tõsta rahvusvahelise ralli korraldamise tasu 5000% ehk 2000 eurolt 100 000 eurole.

Kui see kõik kokku ei ole kiuslik vastandumine ralli korraldajatele, siis mis see on? Kui see ei ole kadedus, et Urmo Aava ja tema meeskond on koos valitsuse, kultuuriministeeriumi, EAS-iga, kümnete sponsorite ja tuhandete toetajate abiga ära teinud midagi enneolematut, siis mis see on? Kui väide, et te olete kohe valmis ise sarnase ralli korraldama, ei ole ühe unistuse kaaperdamine, siis mis see on?