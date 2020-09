Rally Estoniale suurte ootustega minev Torn: nüüd saame võtta mõõdu oma klassi maailma tippudega

Noortele, alla 30. aastastele pilootidele mõeldud võistluklassis, kus sõidetakse esiveoliste Ford Fiesta Rally4 autodega, on hooaja teist starti tegemas ka Saaremaalt pärit Ken Torn ja Kauri Pannas.

Eestlased valmistusid Rally Estoniaks augusti keskel sõidetud Euroopa meistrivõistluste etapil Lätis, kus ERC Junior arvestuses võeti kindel klassivõit. Peale kahte sõidetud ERC etappi hoiavad eestlased ERC Junior klassis kahe etapivõiduga esikohta.

Veebruari keskel Rootsis sõidetud hooaja avaetapi järel hoiavad eestlased JWRC MM-arvestuses 15 punktiga kolmandat kohta. MM-liidritest, kelleks on rootslased Tom Kristensson - Joakim Sjöberg, jäädakse enne koduteedel sõidetavat MM-rallit maha 13 punktiga.

JWRC klassis antakse lisaks MM-punktidele ka lisapunkte iga katsevõidu eest, mis tähendab, et maksimaalselt on Eestis toimuvalt MM-etapilt võimalik teenida 42 punkti.

Ken Torni ja Kauri Pannase Ford Fiesta Rally4 võistlusauto kannab Rally Estonial numbrit 54 ning avapäeval saavad nad rajale JWRC klassi kolmanda autona.

„Rally Estonial on olnud alati äge sõita, kuid sel aastal saame seal mõõtu võtta oma klassi maailma tippudega," rääkis Ken Torn. "Usun ja loodan, et eesootav nädalavahetus saab olema igas mõttes äge ja saame pakkuda toetajatele ja pöidlahoidjatele häid emotsioone.“

„Ma arvan, et see ralli on iga Eesti rallifänni ja rallimehe unistus. Lõpuks on see kaua oodatud kodune MM-ralli ukse ees," lisas kaardilugeja Pannas. "Kindlasti püüame anda endast parima ja samal ajal nautida iga kilomeetrit nendel kiiretel ja põnevatel teedel."

Rally Estonia on esmakordselt Eestis toimuv FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse 4.-6. septembrini. Kokku sõidetakse kolme võistluspäeva jooksul 17 kiiruskatset ning läbitakse 232,12 katsekilomeetrit.

JWRC punktiseis enne Rally Estoniat:

1.Kristensson – Sjöberg SWE 28

2. Sesks – Francis LAT 19

3.Torn – Pannas EST 15

Manuses Ken Torni ja Kauri Pannase võistlusauto Rally Estonia 2020 disain.