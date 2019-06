Rally Estonial stardib Soome tulevikulootus uue Škoda Fabia R5 roolis

Eerik Pietarinen on üks Soome noortest tulevikulootustest, kellele soomlased loodavad peagi juba WRC sarjas kaasa elama hakata. Koos Juhana Raitaneniga võitsid nad eelmisel aastal Shell Helix Rally Estonial R5 autode arvestuses ja tulid kaks nädalat hiljem Soome MM-rallil WRC 2 klassi võitjateks. Pietarinen ja Raitanen on stardis ka tänavusel Shell Helix Rally Estonial, mis sõidetakse 12.-14. juulil ja mis on ametlik WRC promotsooniralli.

2018. aasta oli Pietarinenile ja Raitanenile esimene aasta R5 autoga ja Skoda Fabia R5 autoga tuldi lisaks eelpool mainitud tulemustele ka Soome meistriks. Tänavu osalevad nad kokku neljal WRC 2 klassi etapil Skoda Motorsport meeskonna ridades. Lisaks sellele ka Saksamaal ADAC Opel Rally Cup sarjas, kus on liidrid. Selle aasta parim WRC 2 klassi tulemus on Portugali rallilt, kus nad saavutasid neljanda koha. Shell Helix Rally Estonial stardivad nad uue Skoda Fabia R5 evo võistlusautoga.

“Eelmisest Shell Helix Rally Estoniast on mul ainult head mälestused. Atmosfäär oli super ja katsed meeldisid mulle väga, eriti hüpped," sõnas Eerik Pietarinen. "Ka sellel aastal on meie põhieesmärgiks Soome MM-ralliks valmistumine, kus tahame näidata head kiirust. Hea on näha, et Rally Estonial on palju tugevaid R5 klassi sõitjaid ja see tähendab head konkurentsi.”