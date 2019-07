Rally Estonial kihutab 105 ekipaaži 16 riigist

Shell Helix Rally Estonia avamise juhatab sisse kell 19.50 Cityflash feat. Laura-Ly esinemine, millele järgneb TOP sõitjate stardikohtade valik ja avalik pressikonverents stardipoodiumil, mida juhib WRC sarjast tuttav Becs Williams. See kõik tipneb Shell Helix Rally Estonia piduliku avamisega, mis kuulutab selle aasta võimsaima Baltikumi rallinädalavahetuse alanuks.

Enne kui võistlusautod sõidavad üle stardipoodiumi, toimub raadiojaama MyHits avashow, kus on laval WATEVA, Elina Born ja Emily J.

Kui kõik autod on üle stardipoodiumi sõitnud, algab kell 22.45 Shell Helix Rally Estonia ametlik kontsert. Nimed, kes seal üles astuvad kuuluvad Eesti ja Läti meelelahtuse tippude hulka. Kui Anne Veski ja Aasta meesartist nublu on Eesti publikule juba väga tuttavad, siis Lätist tuleb eestlasi ja kindlasti ka paljusid lätlasi tervitama Musiqq. Päeva lõpetab ametlik rallipidu Otepää ööklubis Comeback.

Laupäeval, 13. juulil kell 9.23 algab Shell Helix Rally Estonia 2019 esimene kiiruskatse, kokku läbitakse laupäeval üheksa kiiruskatset. Esimesel ja kolmandal katsel, Maaritsa katsel asub eelmisel aastal Rally Estonial debüteerinud Leigo pealtvaatamisala, mis pakub vaatamist nii Sportland hüppe kui ka lummavate loodusvaadete poolest. Laupäeva sõidetakse kahel korral ka Rüa katse, kus asub kuulus Alaküla pealtvaatamisala, mille krooniks on Shell Helix hüpe. Samal katsel asub ka värskeim pealtvaatamisala, Truuta. Tegu on tänavu spetsiaalselt ehitatud lõiguga, kust publikul on 45 sekundi vältel näha hüppeid ning erineva kiiruse ja kaldega kurve. Laupäeva lõpetab Elva linnakatse, mille alguseks on 19.20. Seejärel toimub Elva lauluväljakul suur rallikontsert, mille peaesineja on üks skandaalsemaid Venemaa poplauljaid Julia Volkova, kes tõusis kiirelt muusikaolümpose tippu provokatiivse tüdrukuteduo T.A.T.U. liikmena. Elva Laululaval 13. juulil toimuv kontsert toob lavale ka eesti muusika kuldse kolmiku - Nancy, Caateri ja Põhja-Tallinna.

Pühapäeval, 14. juulil on Shell Helix Rally Estonia kavas kuus kiiruskatset. Viimane neist on Tartu linnakatse, mille algus on kell 15.15. Linnakatse finišist suunduvad autod otse finišipoodiumile Tartu Raekoja platsil, kus kell 16.00 kuulutatakse välja ka Shell Helix Rally Estonia 2019 võitjad, kes saavad endale kaks identset spetsiaalse disainiga käsitsi värvitud võitjakiivrit.

Eelpool mainitud katsete ja ametlike pealtvaatamiskohtade osas saab parima ülevaate Shell Helix Rally Estonia ametlik ralliajakirja abil, mille vahelt leiab kõik kaardid, pealtvaatamiskohad ja kogu muu vajaliku ralli külastamiseks, on saadaval Circle K jaamades üle Eesti.

Rallipassid on Circle K jaamades üle Eesti müügil hinnaga 34 €, ralli ajal katsetelt kohapeal ostes 40 €.