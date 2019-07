Rally Estonia toob starti mitmed WRC-sarja tippmehed, kuid Tänak ja Märtin on ikkagi kõige kõvemad tegijad

Kuigi stardis on mitmed praegused MM-sarja tippmehed, siis MM-etappide võite on ikka kõige rohkem ette näidata eestlastel.

Rally Estonial kihutavatest meestest on kahtlemata kõige nimekam Ott Tänak, kes on WRC-sarjas võiduni küündinud koguni üheksal korral.

MM-etappide võitude osas on Rally Estonial startijatest teisel kohal Markko Märtin, kes omal ajal triumfeeris viiel võidukihutamisel.

Võite on noppinud veel ka Andreas Mikkelsen, Elfyn Evans ning Esapekka Lappi. Mikkelsen on esikohani jõudnud kolmel ning Evans ja Lappi mõlemad ühel korral.

Lisaks on Lõuna-Eesti teedel kihutamas ka Craig Breen, kes valmistub Hyundaiga Soome ralliks. Breenil on seni MM-sarjas võit noppimata.

WRC-autodega on Rally Estonial stardis veel ka Georg Gross ja Valerii Gorban, kuid nemad ei ole MM-sarjas tegusid teinud.

Rally Estonial starti asuvad WRC-autod:



Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC)

Elfyn Evans ja Scott Martin (Ford Fiesta WRC)

Esapekka Lappi ja Janne Ferm (Citroen C3 WRC)

Andreas Mikkelsen ja Anders Jaeger-Amland (Hyundai i20 Coupe WRC)

Craig Breen ja Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC)

Markko Märtin ja Kristo Kraag (Ford Fiesta WRC)

Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC)

Valerii Gorban ja Sergei Larens (Mini Cooper WRC)

Tänavu WRC-sarjas kaasa löövatest meestest on Rally Estonial rajale tulemas ka Teemu Suninen. MM-sarja üldarvestuses viiendat kohta hoidva mehe istumise all on aga M-Spordi Ford Fiesta R5 masin. Sarnaselt Breenile on ka Suninenil jäänud seni WRC-sarjas võit võtmata. Mõlemad on seni parimal juhul kerkinud ühe korra poodiumi teisele astmele.