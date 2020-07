Rally Estonia teeb Lõuna-Eesti teedele uuenduskuuri

"Selge on see, et ralliga saavad teed vähemal või rohkemal määral pihta ehk need tuleb ka pärast rallit ära hooldada. Selleks on meil tegelikult kohe, kui ralli kiiruskatse lõpeb, ootamas teehöövel, mis teeb esmasilumise," selgitas Rally Estonia kiiruskatsete valmisoleku eest vastutav Urmas Roosimaa ERR-ile.

Ta lisas, et esmatähtis on teha tee uuesti läbitavaks ning seejärel korrastatakse võimalikud suuremad kahjud.

Roosimaa sõnul on teetööde teostamiseks kaasatud viis maanteameti poolt aktsepteeritud ettevõtet ja tööd võiksid tema hinnangul tehtud saada umbes kolme nädala jooksul peale kiiruskatsete lõppemist.

Veel lisas ta, et kohalike elanike heaoluga arvestamiseks tehakse tolmutõrjet, samuti kuulub Rally Estonia meeskonda rühm, kes on valmis jooksvalt reageerima näiteks kahjustada saanud haljasalade korrastamiseks.

