Rally Estonia teatas järgmise maailmaklassist osaleja

Andreas Mikkelsen: “Uudis, et saame osaleda Rally Estonial oli meile väga positiivne. Soome MM-ralli, mis on järgmine WRC etapp peale Rally Estoniat, on laiade katsetega väga kiire ralli. Eesti teed pakuvad meile sarnaseid tingimusi, tõsi kohati on katsed liivasemad, aga olen kindel, et osalemine Rally Estonial aitab meil olla Soomes heas hoos. 2006. aastal osalesin ma Saaremaa rallil ja pole peale seda Eestis võistelnud, seega ootan juba huviga starti Rally Estonial juulikuus. See, mida olen näinud Eesti fännide osas WRC rallidel, on olnud muljetavaldav ja usun, et meid võetakse Eestis hästi vastu.”

Foto: Hyundai

Shell Helix Rally Estonia ja Hyundai Motorsport tiimi osas on oluline märkida, et mõlema üheks olulisemaks toetajaks on Shell.

Winfred Gorissen, Shell Distributor Account Manager Nordics & Baltics: „Shelli jaoks on au olla teist aastat Shell Helix Rally Estonia nimitoetaja. 2019. aastal on selle sündmuse staatus teine, esimest korda sõidetakse ametlik WRC promotsiooniralli. See on suur saavutus korraldusmeeskonna poolt ja oluline ka Shelli vaatenurgast, sest nii saame olla lähemal veel rohkematele selle piirkonna rallifännidele. Shelli teadlased töötavad käsikäes Hyundai Motorsport meeskonnaga määrdeainete testimisel ja arendamisel. Hyundai meeskonna nõudmised on määrdeainetele võistlusolukorras kõrged ja seeläbi saame neid teadmisi kasutada oma kõrge kvaliteediga toodete arendamisel. Ka sellel aastal on Hyundai Motorsport Shell Helix Rally Estonia stardis ja usun, et Andreas Mikkelsen ning Andres Jaeger on Hyundai i20 Coupe WRC’ga esikoha konkurentsis. Oleme kindlad, et tänavune ralli saab olema väga edukas ja ootame juba, et saaksime selle sündmustest osa koos oma ametliku esindaja Jungenti, klientide ja fännidega.“

Hyundai Motor Baltic juhi Erkki Otsa sõnul on siinne õhkkond võrreldav Soome MM-ralli omaga.

Erkki Ots, Hyundai Motor Baltic direktor: "Meil on suur heameel ka sel aastal näha WRC tabeli esikohal olevat tehasetiimi Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC autoga Rally Estonia katsetel kihutamas Hyundai tiimil on eriline side Eestiga ka isiklikul tasandil ja meie fännide kaasaelamist võrdleb Hyundai Motorsport Soome ralli õhkkonnaga. Täname suurepärase töö eest ralli korraldustiimi ja Shelli esindajaid. Toetame igati WRC autode jõudmist Eestisse ja loodame, et meie kõigi pidev töö toob lõpuks Eestisse ka WRC MM-etapi."

Foto: Hyundai

Shell Helix Rally Estonia direktor Urmo Aava tõdeb, et selliste uudiste edastamine fännidele on väga meeldiv tegevus.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: “On suur rõõm teatada Esapekka Lappi ja Janne Fermi (Citroën C3 WRC) kõrval teise WRC tehasemeeskonna startimisest Shell Helix Rally Estonial. Usun, et suudame sarnaselt eelmise aastaga pakkuda Hyundai Motorsport meeskonnale sooja vastuvõtu. Kindlasti on see Andreas Mikkelsenile ja Anders Jaegerile hea võimalus saada korralik tunne Soome MM-ralliks ja olen kindel, et kohalikud fännid tervitavad nende starti Shell Helix Rally Estonial.“

Loe veel

Rallipassid on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes, hinnaga 24€.

Shell Helix Rally Estonia 2019 sõidetakse 12.-14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel ning see on FIA European Rally Trophy ning Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp ja WRC ametlik promotsiooniralli.