Rally Estonia rallipassid tulevad müüki augusti alguses, MM-rallile oodatakse 20 000 inimest

Sõltuvalt koroonaviirusest tingitud riskidest Eestis, Euroopas ja kogu maailmas saab FIA WRC etapil Eestis kohapealse publiku arv olema oluliselt piiratud. 20 000 unikaalset inimest jagunevad järgnevalt:

Pealtvaatajad rallipassi alusel – 16 000

Meeskonnaliikmed, sõitjad, teised seotud inimesed – 1500

Ralli korraldusega seotud inimesed – 2500



Rallipassid jagunevad kokku 16. erinevaks paketiks, iga paketti müüakse 1000 tükki. Läbi selle saab korraldaja tagada selle, et iga 1000 liikmeline grupp liigub kogu ralli nädalavahetuse erineva programmi alusel omas aja- ja lokatsioonikanalis. Ralli toimumise piirkonnas ja ajal antud 1000 liikmelised grupid omavahel kokku ei puutu ning ei segune.

Iga rallipassiga saab kokku jälgida viite erinevat kiiruskatset, rallipassi hind on 65€.

Rallipasside müük ja kättetoimetamine on kontaktivaba ja saab toimuma 3 astmeliselt:

Juuli viimasel nädalal on www.rallyestonia.ee lehel info 16 erineva rallipassi paketiga tutvumiseks ning endale meelepärase variandi väljavalimiseks. Soovitame sõprade ja tuttavatega kokku leppida, milliseid katseid soovitakse näha ning kokku leppida millise paketi rallipass osta. Tasub ette mõelda ka alternatiivpakett, juhul kui soovitud pakett ja rallipass on juba välja müüdud.



Augusti alguses algab pääsmete müük www.rallyestonia.ee lehel. Augusti teises pooles toimub rallipasside saatmine Omniva pakiautomaatidesse, rallipassid jõuavad omanikuni hiljemalt üks nädal enne Rally Estonia algust.

Oluline info seoses koroonaviiruse riskide miinimumini viimisega

Rally Estonia ei toimu sellel aastal avalikus linnaruumis. See tähendab, et ei toimu traditsioonilised Tartu ja Elva linnakatsed. Rally Estonia stardi- ja finishipoodium on Tartu Raekoja platsi asemel Eesti Rahva Muuseumi territooriumil piiratud alal. Kõik tänavuse Rally Estoniaga seotud tegevused toimuvad asukohtades ja piirkondades, mis on võimalik publikule piirata või sulgeda. Palume tungivalt Rally Estonia piirkonda mitte tulla inimestel, kellel pole õnnestunud eelmüügist rallipassi soetada. Kohapeal piletimüüki ei toimu ning kedagi ilma pääsmeta kiiruskatsete lähedusse ei lasta.